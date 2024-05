Lennert Van Eetvelt touché par une voiture à l'entraînement en Espagne

Longtemps écarté du peloton à cause d'une blessure au genou, Lennert Van Eetvelt s'entraîne depuis la mi-mai à Tenerife afin de préparer la suite de sa saison. Il a connu un nouveau coup du sort vendredi en étant percuté par une voiture.

"Ma première sortie de sept heures depuis mes problèmes au genou était presque terminée, et puis j'ai été percuté par l'arrière par une voiture qui 'essayait de me dépasser' dans une descente", raconte Lennert Van Eetvelt. "Je suis très heureux de ne pas être sorti de la route et de m'en être sorti sans blessures graves".