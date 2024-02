Lenny Martinez souffle la victoire à Tobias Johannessen sur la ligne

Le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a remporté la première édition de la Classic Var (1.1) courue vendredi sur 184,3 km entre Saint-Raphaël et le Mont Faron.

Six coureurs ont formé l'échappée avec Victor Vaneeckhoutte (Lotto Dstny Development), les Français Noah Knecht (Nice Métropole Côte d'Azur), Valentin Tabellion (Van Rysel-Roubaix) et Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique), l'Italien Alessandro Iachi (Corratec-Vini Fantini) et le Sud-Africain Morné Van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93).

Knecht a été le premier à lâcher prise dans la Montée de Signes (6.9 km à 1.4%), première difficulté de la journée. Les autres membres de l'échappée ont ensuite été repris un à un dans le Col du Corps de Garde (8.2 km à 2.9%), avant-dernière ascension du jour. Van Niekerk a été le dernier à être avalé par le peloton à 14 km du but.