"L'entraînement a porté ses fruits" pour Gianni Vermeersch, deuxième à Loenhout

Gianni Vermeersch a réussi à accompagner son coéquipier Mathieu van der Poel sur le podium du cross de Loenhout, vendredi, à l'occasion de sa troisième course de la saison sur les labourés. Le coureur de 31 ans a largué l'Espagnol Felipe Orts et le Néerlandais Ryan Kamp dans le final pour couper la ligne en 2e position.

"Je me suis un peu surpris moi-même", a déclaré Vermeersch. "Je ne m'attendais pas à pouvoir prétendre à une place sur le podium dans un cross. J'en suis très heureux." Avec un plateau "moins relevé que dans les autres courses, les chances d'un bon résultat étaient plus élevées. Mais j'ai été malade cette semaine", a révélé l'ancien champion du monde de gravel. "Je suis donc allé à Loenhout avec beaucoup de points d'interrogation. Cependant, j'ai déjà acquis une bonne condition de base en vue de la saison sur route. Avec l'équipe, j'ai effectué des entraînements plus spécifiques que l'année dernière. Ces dernières semaines, j'ai sorti le vélo de cyclocross et cela a porté ses fruits."

Gianni Vermeersch sera au départ du championnat de Belgique à Meulebeke, le 14 janvier. "J'attends bien sûr avec impatience cette course au titre national. Un tel championnat est toujours une course amusante. Et je veux m'y lancer avec ambition. J'ai terminé 5e à Middelkerke en 2022, lorsque Wout van Aert a gagné", a-t-il conclu.