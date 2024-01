L'Equatorien Jhonatan Narvaez s'adjuge le criterium, Gil Gelders 5e

L'Equatorien Jhonathan Narvaez (INEOS Grenadiers) a remporté le traditionnel criterium d'avant Tour Down Under samedi à Adelaïde en Australie, trois jours avant le départ de la la première épreuve du World Tour de la saison.

Jordi Meeus avait pris l'an dernier la deuxième place de ce criterium derrière l'Australien Caleb Ewan.

Le Tour Down Under démarre mardi pour six jours de course.