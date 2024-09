L'Equatorien Richard Carapaz déclare forfait pour raisons familiales

Vainqueur d'étape et meilleur grimpeur du dernier Tour de France, dont il a été élu coureur le plus combattif, et quatrième de la récente Vuelta, Carapaz pouvait prétendre à un statut d'outsider sur le parcours exigeant de Zurich. En 2021, il avait remporté la course en ligne des Jeux de Tokyo sur un parcours difficile devant Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar.