L'équipe BORA confirme une "vague de maladies" et enquête sur une intoxication alimentaire

Selon la rumeur, une partie de l'équipe Red Bull-BORA-hansgrohe a été victime de (graves) problèmes d'estomac samedi. "Nous avons été submergés par une vague de maladies la nuit dernière", a confirmé le directeur sportif de l'équipe, Patxi Vila, dans un communiqué de presse publié sur le site Internet de l'équipe samedi soir. "Nous enquêtons actuellement pour savoir si une intoxication alimentaire en est la cause."

"Plusieurs membres du personnel sont affectés et ont dû se retirer de la course aujourd'hui. Nico (Denz), Gampi (Patrick Gamper), Dani (Martinez) et Aleksandr (Vlasov) se sont également sentis mal pendant l'étape". Le Colombien Daniel Felipe Martinez et l'Autrichien Patrick Gamper ont abandonné, l'Allemand Nico Denz a terminé hors-délai tandis que le Russe Aleksandr Vlasov est arrivé avec un écart important.