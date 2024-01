L'équipe Lotto Dstny absente du Giro 2024 mais sur les Strade Bianche et Milan-Sanremo

L'équipe cycliste Lotto Dstny ne participera pas au Tour d'Italie 2024, comme elle avait déjà manqué l'édition 2023 de la Corsa Rosa. L'organisateur de l'événement, RCS Sport, a dévoilé mardi la liste des formations qui participeront au Giro, mais aussi à Tirreno-Adriatico, aux Strade Bianche et à Milan-Sanremo. La formation belge s'alignera bien sur les deux classiques.

L'annonce n'est pas surprenante, cependant, puisque l'équipe avait déjà déclaré que le Tour d'Italie ne faisait pas partie de ses plans 2024. Lotto Dstny préfère se focaliser sur les nombreuses courses d'un jour et autres petites courses à étape dans lesquelles elle pourra conquérir de précieux points pour le classement UCI pendant cette période.

Le 107e Tour d'Italie se déroulera du 4 au 26 mai. Sur 22 formations alignées, il y aura les 18 équipes WorldTour avec Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Wanty et Soudal-Quick Step et quatre équipes ProTour: Israel-Premier Tech sur base du classement, et trois autres invités.