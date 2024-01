L'équipe SD Worx-Protime ambitieuse pour la nouvelle saison cycliste

Le calendrier 2024 est bien rempli, avec notamment les Jeux Olympiques et le Tour de France Femmes qui partira de Rotterdam. "Pour notre équipe, les deux sont bien sûr importants. En fait chaque course est importante. La question est de savoir qui sera sélectionnée par son pays pour les JO. Le Tour, nous le disputons en tant qu'équipe. Il y a encore d'autres courses importantes. Les sponsors regardent bien sûr des courses comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Cette dernière figure à nouveau sur la liste de nos souhaits, car nous ne l'avons pas encore gagnée. Je peux compter sur des coureuses enthousiastes. Bien sûr, elles veulent gagner le plus possible. Nous ne manquerons certainement pas d'ambition", a conclu Stam.