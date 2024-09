Les Belges devront "saisir leur chance" sans Lotte Kopecky chez les dames

L'équipe féminine belge disputera samedi la course en ligne de l'Euro de cyclisme sur route sans sa star Lotte Kopecky, championne du monde en titre et lauréate mercredi du contre-la-montre. "Sans elle, ce sera une autre course", a indiqué le sélectionneur Ludwig Willems en conférence de presse, vendredi, à Hasselt. "Nous avons une belle équipe de francs-tireuses. Il sera important de saisir les opportunités qui se présentent."