Les Belges ne se voient pas favoris chez les juniors garçons, mais peuvent être ambitieux

Le sélectionneur Serge Pauwels ne voit pas les garçons belges comme favoris de la course pour les juniors des Mondiaux de cyclisme sur route de Zurich, jeudi, mais s'attend à ce que ses coureurs vendent chèrement leur peau.

La course en ligne en ligne des juniors se disputera sur près de 130 km entre Uster et Zurich, avec un dénivelé de 1.913 mètres. Louic Boussemaere, Jasper Schoofs, Edouard Claisse, Matisse Van Kerckhove et Jenthe Verstraete défendront les couleurs belges.

"Nous un avons une équipe, forte, mais nous ne sommes pas les grands favoris", a résumé Pauwels mardi, en conférence de presse, à l'hôtel de l'équipe belge. L'ancien coureur, âgé de 40 ans, cite en premier Paul Seixas. Le Français a été sacré lundi sur le contre-la-montre devant Schoofs (deuxième) et Van Kerckhove (troisième). "C'est vraiment un grand talent. C'est peut-être une affirmation audacieuse, mais si la France espère avoir un vainqueur du Tour à domicile dans les dix prochaines années, il faudra que cela vienne de lui."