Les Britanniques sacrées au Madison, les Belges Katrijn De Clercq et Helene Hesters 13e

Katrijn De Clercq et Helene Hesters ont pris la 13e place du championnat du monde de l'Américaine féminine, la course par équipes, sur le vélodrome de Glasgow, lundi soir en Écosse. Le titre est revenu aux Britanniques Neah Evans et Elinor Barker avec 28 points devant les Australiennes Georgia Baker et Alexandra Manky (25) et les Françaises Victoire Berteau et Clara Copponi (22).