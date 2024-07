Les coureurs belges quittent le Tour de France avec cinq victoires d'étape

Pogacar a remporté à lui seul six étapes et place ainsi la Slovénie à la première place des nations les plus victorieuses. La Belgique suit grâce aux de Remco Evenepoel (7e étape, contre-la-montre), Jasper Philipsen (10e, 13e et 16e étape) et de Victor Campenaerts (18e étape).

La Belgique avait été la nation la plus prolifique ces trois dernières années. Le cyclisme belge poursuit sa belle récolte sur le Tour avec, pour la quatrième année consécutive, au moins cinq victoires au compteur.