Les coureurs ont pris le départ de la 7e étape, le premier "chrono" de l'édition 2024

Les coureurs du Tour de France ont débuté leur contre-la-montre individuel, le premier "chrono" grand cru de l'édition 2024 avec un parcours de 25,3 km entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin vendredi.

Au moment du départ, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) porte toujours le maillot jaune et compte 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 50 sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ce contre-la-montre, tracé entre deux des plus célèbres sites de production des grands crus des vins de Bourgogne, comptera trois points intermédiaires (Messanges, côte de Curley et Morey-Saint-Denis) et une légère ascension à mi-parcours à Reille-Vergy (1,6 km à 6,5%).

"La première partie se déroulera sur des routes assez larges où on monte doucement. À mi-parcours, on retrouve la Côte de Curley, le point le plus haut de cette étape. Après ce passage, il y aura une longue descente jusqu'à Gevrey-Chambertin", explique François Lemarchand, responsable du tracé des épreuves. "Une étape technique dans la traversée des villages, certains sont difficiles à négocier. C'est un chrono pour les vrais rouleurs et pour ceux qui ont de la technique dans cette ultime partie." Le premier coureur à prendre le départ sera le Britannique Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) à 13h05. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) débutera son chrono à 13h27 et son coéquipier, le Néerlandais Mathieu van der Poel s'élancera à 14h47. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) partira à 15h27 et 30 secondes, suivi à 15h29 par son compatriote et coéquipier Tiesj Benoot.