Les coureurs refusent de descendre le Col de l'Umbrail de la 16e étape à cause de la météo

Le CPA a adressé une lettre au directeur du Tour d'Italie, ainsi qu'aux commissaires de course et au CEO de l'Union cycliste internationale (UCI), pour appeler à la modification du parcours de l'étape. Le syndicat des coureurs craint une température proche de zéro et un risque très élevé de neige qui "affecteraient directement la descente de près de 20 kilomètres, dans des conditions de froid extrême".

Selon le syndicat, cette situation devrait être considérée selon le protocole créé pour les situations de météo extrême (EWP), qui prévoit une modification du parcours. Un vote auprès des équipes a démontré que l'entièreté d'entre elles "ne voulaient pas effectuer la descente dans de telles conditions et voulaient prendre le départ après le Col de l'Umbrail".