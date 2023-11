Les courses des jeunes de Gand-Wevelgem auront leur propre journée

Les courses de jeunes (néophytes, juniors et espoirs) de Gand-Wevelgem ne seront plus disputées le même jour que les courses des élites masculines et féminines, mais se tiendront le dimanche 21 avril 2024, ont annoncé mardi les organisateurs. Les courses élites sont programmées le dimanche 24 mars.

Cinq courses auront lieu le 21 avril lors de la première édition de "Gand-Wegelgem Jeunes", avec un départ et une arrivée à Ypres: néophytes garçons et filles, juniors garçons et filles et espoirs messieurs.

"Les deux premières éditions du Tour des Flandres Jeunes ont reçu un formidable accueil", a expliqué Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics. "Une telle journée attire beaucoup de monde et va bien au-delà de la course. Il s'agit d'une expérience à part entière. En donnant aux jeunes leur propre journée, on leur offre l'occasion de briller sur et à côté du vélo", a ajouté Van Den Spiegel. Les jeunes cyclistes "vivent ainsi leur classique comme les coureurs et coureuses qu'ils admirent tant."