Les élites ont lancé la course en ligne

Après 128,1 km, les coureurs aborderont Glasgow le circuit local de Glasgow, où il restera dix tours de 14,3 km à effectuer sur un tracé tortueux. Il contient plusieurs petites montées (193 m de dénivelé positif par tour). Celle sur la Montrose Street en particulier est la plus délicate. Les coureurs la prendront une dernière fois à un kilomètre et demi de l'arrivée puis descendront légèrement vers la ligne d'arrivée au George Square. Au total, le peloton doit franchir 3 570 m de dénivelé positif pendant la course.

Les Belges abordent la course avec trois leaders: le champion du monde 2022 Remco Evenepoel, Wout van Aert et Jasper Philipsen. Les autres favoris le plus souvent cités sont le Néerlandais Mathieu van der Poel, le Danois Mads Pedersen et le Slovène Tadej Pogacar.