Les épreuves prévues samedi reportées à dimanche à cause de la tempête Ciaran

En raison des mauvaises conditions météorologiques prévues, à la suite de la tempête Ciaran, la préfecture de Loire-Atlantique a décrété qu'aucune épreuve ne pouvait avoir lieu samedi.

Les organisateurs doivent décaler les épreuves à dimanche et communiquera un nouveau programme. Samedi devaient se disputer les courses pour les juniores et les espoirs messieurs (U23), ainsi que la course pour élites dames.