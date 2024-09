Les espoirs de médaille de Van de Steene s'envolent à cause d'un adversaire: "Dommage"

"Tout s'est effondré", a soupiré Van de Steene. "Je n'ai pas pu montrer ce dont j'étais capable aujourd'hui. Je me sentais vraiment fort. Je n'étais certainement pas le meilleur dans les montées, mais sur le plat, je sentais que je pouvais faire la différence. Nous, en tant qu'athlètes, faisons tout ce qu'il faut pour arriver ici en pleine forme, avec le meilleur matériel. Quand on est poussé comme ça, c'est très difficile de garder le contrôle de son vélo. C'est vraiment dommage que cela m'arrive aujourd'hui."

Van de Steene avait déjà prouvé mercredi avec sa médaille de bronze en contre-la-montre qu'il était en excellente forme. "J'ai peut-être atteint le top de ma forme. La troisième place d'hier le prouve. En général, je me sens mieux sur un parcours plat. Est-ce que j'en veux au Suisse? Il s'est excusé, mais cela ne change rien pour moi. J'essaie toujours d'avoir beaucoup de respect pour lui en tant qu'athlète. Je suis allé me renseigner et le problème vient de la construction de son vélo. Il est beaucoup plus petit que moi et ses pieds ne dépassent donc pas devant, contrairement à moi. Cela fait qu'il peut coincer l'avant en s'accrochant à un adversaire. C'est un danger."