"Les jambes sont là", se réjouit Remco Evenepoel, deuxième du général

Evenepoel n'avait pu répondre à l'attaque de Tadej Pogacar, parti avec Jonas Vingegaard dans la seconde ascension de la côte de San Luca à 13 km de l'arrivée. Mais le Belge est revenu sur les vainqueurs des quatre derniers Tours, dans les derniers mètres de l'étape en compagnie de Richard Carapaz. "Heureusement que je reviens dans le dernier kilomètre", a analysé Evenepoel. "Je n'étais pas hyper bien placé au pied de la dernière bosse. Il y a eu une petite cassure à 1 km du sommet et j'étais juste derrière. J'ai dû boucher le trou et juste au moment où je reviens, Tadej attaque. J'avais déjà mis une petite attaque pour revenir et il fallait que je souffle un peu afin de me reprendre. J'ai commis une petite erreur, mais les jambes sont là."

Evenepoel a tenté jusqu'à l'arrivée de revenir sur les deux favoris. "Malheureusement, Carapaz ne travaille pas, sinon on revient plus vite, mais il ne pouvait plus je pense. Je me suis donné à fond jusqu'à la fin, parce que demain, normalement, c'est une étape assez calme, donc je pourrai un peu récupérer. C'est mieux d'être revenu sur les autres que de perdre 10-15 secondes sur une étape comme celle-ci."