Les juniors belges 4es du relais: "Les filles ont fait ce qu'elles ont pu", pour De Baat

La Belgique occupait la troisième place après le relais des garçons, Jasper Schoofs (médaillé d'argent en individuel), Matisse Van Kerchove et Corneel Vanslembrouck. Elle a reculé d'un rang à l'arrivée, franchie par Ilken Seynave, Luca Vierstraete et Julie Vlyminck. "Nous visions un podium, il faut toujours essayer d'atteindre le plus haut possible en étant réalistes", a expliqué De Baat. "Les garçons ont très bien roulé. Les filles se sont bien débrouillées. Nous nous sommes entraînées plusieurs fois spécifiquement. Le train a bien fonctionné, mais il s'est arrêté à la fin... Ces filles ont fait ce qu'il fallait, on doit se contenter du résultat."

La Belgique a manqué le podium pour 22 secondes derrière la Norvège. "Bien sûr, c'est plus beau d'être sur le podium, mais je suis fière de ces filles. Elles ont fait tout ce qu'elles ont pu", a poursuivi De Baat.