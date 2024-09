Les juniors belges ont vécu une course "très difficile" à cause de la pluie

Les coureurs belges ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles sur la course en ligne juniors des Championnats du monde de cyclisme à Zurich, en Suisse, jeudi. Seuls Edouard Claisse (11e) et Matisse Van Kerckhove (16e) ont franchi la ligne d'arrivée sous une pluie battante. Louic Boussemaere, Jasper Schoofs et Jenthe Verstraete ont abandonné.