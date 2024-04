Les médecins du sport proposent des améliorations pour plus de sécurité dans le cyclisme

Dans un communiqué de presse paru vendredi, l'association flamande des médecins du sport (SKA) a partagé son inquiétude quant au grand nombre de chutes dans le cyclisme professionnel. Elle a préconisé de nouvelles mesures et un renforcement de celles existantes.

L'association de médecins appelle les fabricants d'équipements à les intégrer dans les tenues proposées aux coureurs. Ces combinaisons devraient aussi permettre le déploiement d'un airbag qui protégerait le cou et les organes vitaux. "C'est une technologie qui existe mais qui doit probablement encore être perfectionnée et testée en vue d'une utilisation dans le cyclisme. La veste devrait effectivement créer un poids supplémentaire, mais cela ne devrait pas entraver la compétition si tous les coureurs le portent".

La SKA souligne d'abord l'impact bénéfique que pourraient avoir les vestes de protection déjà utilisées en moto si elles étaient portées dans le peloton. Dotées de protections aux coudes, aux épaules, à la poitrine, au dos et aux hanches, elles restent légères et ne gênent pas l'aérodynamisme.

La SKA suggère également un meilleur apprentissage de la chute, celle-ci n'étant qu'accessoirement évoquée actuellement lors de la formation. Les coureurs doivent apprendre à davantage rentrer le menton et à se rouler en boule en cas de chute, ce qui permettrait de prévenir de nombreuses fractures de la clavicule ou du poignet. La formation devrait également se concentrer davantage sur la technique et le pilotage du vélo.

Les médecins du sport veulent enfin renforcer quelques dispositions de sécurité existantes. Les casques devraient davantage protéger les tempes et le visage, et le parcours des courses devrait être plus sécurisé (coussins, barrières de sécurité). La formation des médecins aux gestes de premier secours devrait être améliorée.

Ce printemps, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel ont lourdement chuté et ont été victimes de fractures.