Les Néerlandaises favorites de la course dames, les Belges sans Kopecky

Le parcours comprend deux circuits. Le premier (14,5 km), baptisé "Hasselt", sera emprunté au début (un tour et demi) et à la fin (un tour et demi) de la course. Il ne présente pas de difficulté. Le second, "Limburg", est prévu à mi-parcours et sera abordé à deux reprises. Long de 33 km, il ne présente pratiquement aucun mètre de plat. Deux côtes sont répertoriés, le Kolmontberg (800m à 4,5%) et le Zammelenberg (800m à 4,3%), ainsi que deux secteurs pavés, Manshoven (1.400m) et Op de Kriezel (1.550m), tous deux en légère montée.

Depuis la première édition de l'Euro pour les élites, en 2016, le titre est revenu à sept reprises, en huit éditions, à une coureuse néerlandaise. Seule l'Italienne Marta Bastianelli, en 2018, a brisé l'hégémonie des 'Oranje'. Cette année encore, les Pays-Bas partent avec les faveurs des pronostics, avec la tenante du titre, Mischa Bredewold, et Lorena Wiebes, championne en 2022, pour emmener l'équipe. Wiebes, 89 victoires au compteur à 25 ans, fait figure de principale favorite. L'Italienne Elisa Balsamo, championne du monde à Louvain en 2021, pourrait être sa principale concurrente. La Hongroise Blanka Vas emmène le groupe des outsiders.