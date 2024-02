Les organisateurs espèrent éviter tout débordement: "La sécurité est notre priorité"

À l'approche du grand départ du Circuit Het Nieuwsblad samedi, les organisateurs ont exprimé l'espoir de voir la course se dérouler sans encombres. Dans le contexte actuel, "certaines personnes pensent pouvoir exprimer leurs revendications pendant la course", ce qui représente un potentiel danger pour les coureurs et les personnes impliquées dans l'épreuve.