Les organisateurs satisfaits de la liste des engagés

La classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne constitue traditionnellement le second volet du week-end d'ouverture de la saison cycliste sur route belge. De nombreuses équipes du World Tour qui participent samedi au Circuit Het Nieuwsblad seront présentes le lendemain à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Pour leur course de catégorie 1. Pro, les organisateurs ont réussi à attirer dix-sept WorldTeams, dont les belges (Soudal-Quick Step, Intermarché-Wanty, Alpecin-Deceuninck). Huit Proteams complèteront le plateau des participants. Elles ont été annoncées par le comité d'organisation jeudi soir à Courtrai.

"Nous avons traditionnellement un grand nombre de participants et cette année n'est pas différente", a déclaré le directeur de course Peter Debaveye. "Bien sûr, les équipes participantes n'ont pas complété tous les noms, mais si vous pouvez vous présenter avec dix-sept WorldTeams, ce n'est certainement pas mal. En outre, cela nous permet d'atteindre notre maximum en tant que course 1. Pro. Les autres équipes sont toutes des ProTeams : Flanders-Baloise, Bingoal-WB, Lotto-Dstny, TotalEnergies, UNO-X, Tudor, Israel-Premier Tech et Q36.5".

"De plus, Wout van Aert a déclaré qu'il disputera tout le week-end d'ouverture dans son propre pays. Nous pouvons donc l'attendre au départ à Courtrai. Il y a donc de fortes chances que le vainqueur soit à nouveau issu du camp Visma".