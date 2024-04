Les Pays-bas lancent le compte à rebours en vue de la 3e édition

La première étape (12/08) du Tour de France féminin sera disputée entre Rotterdam et La Haye sur 124 kilomètres. La première demi-étape du deuxième jour (13/08) est programmée entre Doordrecht et Rotterdam sur 67 kilomètres. Le deuxième demi-étape sera disputée à Rotterdam sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 6,3 kilomètres.

La 3e édition du Tour de France féminin (12-18 août) ne suivra pas directement le Tour de France masculin, comme lors des deux premières éditions. La course prendra son envol aux Pays-Bas avant de plonger vers la France via la Belgique et les routes de Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de France féminin 2024 annonce une distance totale de 946,3 kilomètres avec 10.700 mètres de dénivelé positif, le plus important depuis 2022.

Le peloton sera composé de 22 équipes de 7 coureuses. L'édition 2023 a été remportée par la Néerlandaise Demi Vollering, devant la Belge Lotte Kopecky, maillot vert final, et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, récente lauréate de la Flèche wallonne.