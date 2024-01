Les poursuiteurs belges terminent 5e de l'Euro

Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet et Tuur Dens ont facilement battu l'Espagne en 3:53.016, améliorant de près de deux secondes leur chrono des qualifications (3:54.942). Et si les qualifications avaient vu les poursuiteurs belges manquer de peu une place pour les duels qualificatifs pour la course à la médaille d'or, l'issue a également été amère au 1er tour.

Le Danemark (3:44.923) et la Grande-Bretagne (3:48.524) ont remporté leurs duels respectifs contre l'Allemagne et l'Italie, et ces deux dernières ont réussi les meilleurs chronos parmi les six équipes restantes. La Belgique a terminé 5e à un peu moins de deux secondes des Allemands (3:51.337), qui retrouveront donc les Italiens (3:51.091) en petite finale.