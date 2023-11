Les Quatre Jours de Dunkerque 2024 en six étapes du 14 au 19 mai

L'édition 2024 des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), 68e du nom, se déroulera en six étapes dans la région des Hauts de France du 14 au 19 mai. La course a été présentée jeudi à l'hôtel de ville de Dunkerque, d'où les coureurs partiront et arriveront.

Le grand départ sera donné le 14 mai pour une "étape des plages". Celle-ci conduira les participants au Touquet après 168,4 kilomètres, dont trois tours de circuit à l'arrivée. Le lendemain, la deuxième étape sera disputée dans l'ouest des Hauts-de-France entre Wimereux et Abbeville (184,3 kilomètres). La troisième étape présentera l'originalité de traverser quatre départements (le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et le Nord) sur 172,5 kilomètres entre Saint-Laurent-Blangy et Bouchain.

Une étape pavée est au programme pour le quatrième jour de course, entre Mazingarbe et Pont-à-Marcq (151,6 kilomètres, dont 16 kilomètres de pavés répartis sur sept secteurs). Le 18 mai, l'étape-reine verra les coureurs se frotter au mont Cassel, qu'il faudra grimper à huit reprises dans le final, après un départ à Arques (173,5 kilomètres au total). Les coureurs reviendront à Dunkerque lors de la dernière étape, en partant de Loon-Plage. Après six tours de circuit "du port", le final sera réservé aux sprinteurs (189 kilomètres au total).