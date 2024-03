Les sprinters auront de nouveau leur chance lors de la 13e édition, dimanche

Dimanche aura lieu la treizième édition du Grand Prix Jean-Pierre Monseré. Le départ sera donné, comme l'année dernière, à Ichtegem. La ligne d'arrivée de cette course de catégorie 1.1 est toujours tracée à Roulers. Avec Intermarché-Wanty, Alpecin-Deceuninck, Arkéa-B&B Hotels, Cofidis et DSM-firmenich PostNL, plusieurs WorldTeams prendront le départ en Flandre occidentale.

Après une courte boucle à Ichtegem, où a lieu le départ officiel, la course passe par Kortemark, Torhout, Lichtervelde et Hooglede pour traverser Gitsberg après 15 kilomètres de course. La course se dirige ensuite vers Roulers où, après 26 kilomètres, les trois grands tours de 58 kilomètres chacun sont lancés. Ces boucles comprennent chacune les ascensions de Hoogledeberg, Ruidenberg, Lookhuisstraat et Gitsberg.

Le Grand Prix Jean-Pierre Monseré a toujours été une affaire belgo-néerlandaise depuis sa création. L'année dernière, la victoire est revenue à Gerben Thijssen. Il l'avait alors emporté de justesse sur les Australiens Caleb Ewan et Sam Welsford. Il a fallu un long moment au jury de la course pour décider qui pouvait enfin monter sur la plus haute marche du podium. Le vainqueur de l'édition 2023 ne sera pas au départ à Ichtegem dimanche. Il participera à Paris-Nice.