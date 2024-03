Les sprinteurs en première ligne au 29e Grand Prix Criquielion

La 29e édition du Grand Prix Criquielion se déroulera samedi entre Ath et Lessines sur la distance de 200 kilomètres. Les sprinteurs sont, de tradition, les acteurs très attendus de la course hainuyère qui rend hommage au regretté Claude Criquielion, disparu à 58 ans en 2015. Le citoyen de Deux-Acren, entre autres champion du monde en 1984, vainqueur du Tour des Flandres en 1987, de la Flèche wallonne en 1985 et 1989 et de la Classique de Saint-Sébastien en 1983, avait gagné sur ses terres à Deux-Acren (Lessines) la première édition du "Grand Prix Criquielion", sa course d'adieu au peloton professionnel, en 1991.