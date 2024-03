Les sprinteurs veulent en découdre à La Panne mercredi

Les sprinteurs espèrent pouvoir en découdre mercredi dans la Classic Bruges-La Panne, une épreuve World Tour d'un peu moins de 200 km (198,9 km). Le passage des Moëres et les conditions météos, surtout le vent, pourraient cependant faire évoluer le scénario de cette classique flandrienne.

Les équipes de Jasper Philipsen, sacré à Milan-Sanremo samedi et vainqueur sortant, ou Tim Merlier, lauréat à la Nokere Koerse et victorieux l'année précédente, en 2022, par exemple, travailleront pour contrôler cette 48e édition. Alpecin-Deceuninck et Soudal Quick-Step ne font pas mystère de leurs ambitions.

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) ou Milan Menten (Lotto Dstny) côté belge, Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) et Arvid De Kleijn (Tudor) pour les Pays-Bas, voire les Allemands Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) et Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech): tous les sprinteurs au départ vont vouloir s'offrir une chance décrocher un succès mercredi. Le Britannique Mark Cavendish (Astana), le Français Arnaud Démare (Arkéa-B&B), l'Italien Luca Mozzato (Arkéa-B&B), vainqueur à Bredene, l'Australien Sam Welsford (BORA-hansgrohe) ou le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) s'élanceront aussi avec les mêmes espoirs dès 12h30 sur la Grand-Place de Bruges.