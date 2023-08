L'Espagnol Ivan Romeo remporte la 5e étape, le Danois Simon Dalby toujours leader

L'Espagnol a mis à profit les deux difficultés de la finale, le Col de la Cruzille et la Côte du Terreau, pour forger son succès. Le Danois Simon Dalby, cinquième de l'étape, conserve la tête du classement général.

L'étape du jour a été lancée par une échappée de douze coureurs, dont Alec Segaert. L'entrée dans la dernière heure de course a secoué le groupe de tête où l'on a enregistré plusieurs attaques, alors que le peloton restait à plus de deux minutes. Trois coureurs - l'Allemand Tim Torn Teutenberg, l'Israélien Oded Kogut et l'Australien Liam Walsh - se sont isolés à l'avant à 30 kilomètres du but.