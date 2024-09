L'Espagnol Marc Soler s'offre la 16e étape, abandon de Wout van Aert

L'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) s'est adjugé sous la pluie la 16e étape du Tour d'Espagne cycliste (World Tour) disputée sur 181,5 km entre Luanco et le sommet de Lagos de Covadonga (12,2 km/7%) mardi.

Victime d'une lourde de chute dans une descente à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, Wout van Aert (Visma-Lease a bike) a été contraint à l'abandon vilainement touché au genou.

Des 17 coureurs ayant composé l'échappée du jour, il en restera six pour se jouer la victoire d'étape dans la montée finale vers les Lacs de Covadonga. Marc Soler s'est montré le plus costaud pour s'offrir à 30 ans la 7e victoire de sa carrière, la première depuis 2 ans et une autre victoire partielle dans la Vuelta.

L'Italien Filippo Zana (Jayco AlUla) a pris la 2e place de l'étape. Le Britannique Max Poole (dsm-firmenich PostNL) est 3e.