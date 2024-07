Liane Lippert après sa victoire d'étape: "Je n'arrive toujours pas à y croire"

"J'ai connu un début de saison difficile pour diverses raisons, et ce n'est qu'avec le Tour d'Espagne fin avril qu'elle a vraiment commencé. Cette victoire signifie énormément pour moi. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai gagné aujourd'hui. Lorsque nous avons attaqué à quatre et que nous avons réussi à distancer Ane Santesteban (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) sur la dernière montée, je me suis mise à rêver de cette victoire. Et ce rêve est devenu réalité", a déclaré Lippert au micro de l'organisation.

"Le plan était de partir en échappée. Nous connaissions bien le parcours ici. Normalement, la chaleur ne me gêne pas trop, mais aujourd'hui, les températures étaient vraiment élevées. Je suis tellement soulagée d'avoir pu gagner à nouveau. Cette victoire, je la dédie à tous ceux qui ont cru en moi ou qui ont continué à croire en moi. Non seulement au sein de mon équipe, mais aussi à ma famille. Cette victoire, je vais vraiment la chérir. Avant l'étape-reine de demain, je vais profiter de ce que j'ai accompli aujourd'hui", a conclu Lippert.