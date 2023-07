Liane Lippert "n'arrivait pas à croire qu'elle avait gagné"

L'Allemande de 25 ans Liane Lippert (Movistar) a remporté lundi la victoire la plus importante de sa carrière dans la deuxième étape du Tour de France Femmes. "Annemiek van Vleuten et moi avons joué notre carte à la perfection" a-t-elle constaté après l'arrivée.

"C'est tellement spécial. Je suis très fière" a déclaré Lippert, encore étonnée de sa victoire au sprint. "Je suis quand même tombée deux fois au cours de l'étape. Cela m'a stressée, mais l'équipe s'est très bien débrouillée ensuite. Nous sommes restées calmes et je me suis concentrée sur Lotte Kopecky dans le sprint. Les sprints en légère montée comme aujourd'hui me conviennent. Lotte avait apparemment un pneu dégonflé. Je n'arrivais pas à croire que j'avais gagné".

Au sein de l'équipe espagnole Movistar, Lippert est la coéquipière de la championne du monde Annemiek van Vleuten, qui avait gagné le Tour en 2022. Pour la gagnante du jour, cette collaboration est fructueuse : "C'est génial de courir avec Annemiek. Cela m'enlève un peu de pression. Et nous combinons parfaitement nos cartes, avec des profils complètement différents. Elle est surtout spécialisée dans les longues ascensions, alors que je peux me fier à mon punch, comme je l'ai montré aujourd'hui".