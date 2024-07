Liane Lippert remporte la 6e étape au sprint, Elisa Longo Borghini reste en rose

L'Allemande Liane Lippert (Movistar) a remporté la sixième étape du Tour d'Italie féminin (2.WWT) vendredi au bout de 159 km entre San Benedetto del Tronto et Chieti. L'Américaine Ruth Edwards (Human Powered Health) et l'Italienne Erica Magnaldi (UAE ADQ) terminent respectivement deuxième et troisième de ce sprint. La championne du monde Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a terminé septième de l'étape.