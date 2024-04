Liège-Bastogne-Liège: Pogacar-Van der Poel, le combat des Ardennes

Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, les deux plus grands coureurs de classiques de leur génération, entrent en collision dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, nouvel épisode de leur bataille pour collectionner les Monuments.

Les deux coureurs sont également en lice pour un exploit réussi seulement par trois Belges -Merckx, Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy- dans l'histoire: remporter les cinq Monuments. Pogacar (Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie) et Van der Poel (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix) en ont déjà gagné trois. Les deux qui leur manquent sont aussi, pour chacun, les plus difficiles à conquérir vu leur profil.

Avantage Pogacar à Liège

La Doyenne récompense généralement les coureurs de classement général puisqu'il faut savoir encaisser un dénivelé positif digne d'une étape de montagne du Tour de France (4.450 m) et la succession de côtes parfois très violentes, comme la Redoute (1,6 km à 9,4%) et la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%). Un tracé idéal pour Pogacar, moins pour Van der Poel, plus lourd (75 kg), même s'il a fait sixième à Liège en 2020 lors de sa seule participation. "Je suis suffisamment réaliste pour savoir que j'aurais du mal à suivre les Remco et Tadej s'ils sont à leur meilleur niveau. Ils grimpent mieux", disait le Néerlandais à Roubaix. Sa forme du moment lui offre des raisons d'y croire, même si sa contre-performance à l'Amstel Gold Race (22e) a soulevé quelques doutes.