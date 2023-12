L'imbattable Fem van Empel fera son retour en Coupe du monde à Namur

L'imbattable Fem van Empel fera sa rentrée en Coupe du monde de cyclocross à l'occasion de la manche de Namur, la 8e sur un total de 14, dimanche. La Néerlandaise de 21 ans a remporté les neuf courses auxquelles elle a participé cette saison, dont les deux premières manches de la Coupe du monde à Waterloo (États-Unis) et à Maasmechelen, en octobre.

La championne du monde en titre, qui a également remporté la dernière Coupe du monde, a pris congé de la compétition le week-end dernier pour s'entraîner avec son équipe. Elle n'avait pas couru non plus entre son sacre au championnat d'Europe le 5 novembre et l'Urban Cross du Trophée X2O le 25. Elle a ensuite remporté la manche de Superprestige de Boom, le 2 décembre.

Les compatriotes de Van Empel, Manon Bakker (3e), Lucinda Brand (2e) et la leader du classement par points Ceylin del Carmen Alvarado seront également présentes au rendez-vous namurois.