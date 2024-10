Lindsay De Vylder devient le premier Belge champion du monde de l'omnium

Lindsay De Vylder a été sacré champion du monde de l'omnium messieurs des Championnats du monde de cyclisme sur piste samedi soir à Ballerup, au Danemark. Le coureur de 29 ans, médaillé de bronze de l'américaine aux Mondiaux 2022, devient le premier Belge à décrocher le titre mondial dans cette discipline. L'Italien Simone Consonni et le Néerlandais Yanne Dorenbos ont respectivement décroché les médailles d'argent et de bronze.

Lors du scratch, De Vylder avait signé une dixième place lui offrant 22 points au classement. Par la suite, il a fini au pied du top 3 avec une quatrième place et 34 points sur la course tempo.

S'il a légèrement baissé en rythme dans la course par éliminations, De Vylder a néanmoins empoché 28 points avec sa septième place. Ce qui lui avait permis d'occuper le cinquième rang avec un total de 84 unités avant l'ultime épreuve de la course aux points. S'illustrant dans cette dernière avec un total de 150 points, il a décroché le titre de champion du monde devant Consonni et Dorenbos.