Lindsay De Vylder et Jules Hesters conservent la tête après la deuxième soirée

Lindsay De Vylder et Jules Hesters ont conservé la tête des Six Jours de Rotterdam après la deuxième soirée de compétition, mercredi, au Rotterdam Ahoy.

Avec 206 points, les deux Belges devancent les Néerlandais Vincent Hoppezak et Philip Heijnen, (160 points). La troisième place est occupée par les champions du monde néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip (136 points). Le Danois Matias Malmberg et l'Espagnol Sebastian Mora (94 points) suivent à la quatrième place dans le même tour.

Tuur Dens et le Britannique William Tidball pointent au sixième rang à deux tours. Milan Van den Haute et l'Italien Matteo Donega sont dixièmes à six tours.