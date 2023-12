Lindsay De Vylder et Jules Hesters récupèrent la tête après la quatrième soirée

Lindsay De Vylder et Jules Hesters ont récupéré la tête du classement des Six Jours de Rotterdam après la quatrième soirée vendredi aux Pays-Bas.

Avec 322 points, De Vylder et Hesters devancent deux paires néerlandaises Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip et Vincent Hoppezak/Philip Heijnen qui totalisent chacune 278 points. Le duo hispano-danois Sebastian Mora/Matias Malmberg (172 pts) et les Allemands Roger Kluge/Theo Reinhardt (132 pts) complètent le top 5, dans le même tour que De Vylder et Hesters.

Tuur Dens et le Britannique William Tidball occupent la 6e place avec 252 points mais comptent deux tours de retard sur De Vylder et Hesters. Milan Van den Haute et l'Italien Matteo Donega (62 pts) pointent au 8e rang à neuf tours.