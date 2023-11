Lindsay De Vylder et Robbe Ghys entament la deuxième nuit en tant que leaders

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys abordent en leaders la deuxième nuit de la 82e édition des Six Jours de Gand cyclistes. Le duo belge compte 102 points, un de plus que leurs compatriotes Fabio Van Den Bossche et Jules Hesters. Les champions du monde de l'américaine Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip suivent dans le même tour. Les Néerlandais totalisent 89 points et sont donc proches d'un tour de bonus. Le reste des concurrents suit à deux tours ou plus.

La première course aux points de la soirée a été remportée par l'Allemand Tim Torn Teutenberg. Dans la deuxième course aux points, c'est le revenant Van Schip - qui avait lourdement chuté mardi - qui s'est imposé. La course par élimination qui a suivi a été remporté par le duo Havik et Van Schip. La quatrième épreuve de la soirée était le contre-la-montre sur un tour. Ghys et De Vylder se sont révélé les plus rapides en 8.434.

Havik et Van Schip ont été autorisés à prendre le départ de la première course par équipe de la soirée avec 79 points à leur actif. Six duos suivaient à un tour, avec De Vylder/Ghys (90 points) et Van Den Bossche/Hesters (81 points). La bagarre entre les deux équipes belges a été titanesque. Dans le sprint, Hesters s'est montré le plus fort, mais Hesters et Van den Bossche ont dû laisser la tête du classement aux vainqueurs sortants De Vylder et Ghys.