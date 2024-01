Lionel Taminiaux : "Aider les sprinters et jouer ma carte personnelle"

Lionel Taminiaux (27 ans) a rejoint les rangs de Lotto-Dstny pour deux saisons (2024-25) après trois années chez Alpecin-Deceuninck. Sa mission sera double: s'intégrer dans le train des sprinters de l'équipe et jouer sa carte personnelle quand ce sera possible.

"Je reviens de stage en Espagne et nous repartons samedi avec l'équipe, je suis donc en bonne condition", a expliqué Lionel Taminiaux vendredi à Malines. "Je suis impatient de retrouver le groupe à l'entraînement. J'ai un beau défi à relever chez Lotto-Dstny. J'ai passé trois belles saisons chez Alpecin-Deceuninck, j'ai appris beaucoup auprès des Philipsen et des Merlier, mais je pense que c'est le moment de ma carrière de penser plus à moi, à ma carrière. Mon rôle en 2024 sera d'intégrer le train de sprinter pour De Lie, De Buyst, tout en pouvant jouer ma carte sur des courses d'un jour, notamment dans mes périodes fastes, mai, juin, septembre. J'espère aussi bien prester au début de saison, au GP Samyn, au GP de Denain, à Nokere."

L'équipe belge entend passer un nouveau cap en 2024. "C'est le souhait de tout le monde de passer un cap au niveau des classiques", a commenté Taminiaux. "Tout le monde a envie qu'Arnaud soit présent, que l'équipe signe des résultats, ce qui ne donne toutefois pas de pression particulière. On sait que le but ultime de l'équipe est de remonter en World Tour et, pour cela, il faut des points UCI et donc des résultats".