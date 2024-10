Lionel Taminiaux gagne au sprint la 1re étape devant Gijs Van Hoecke

Lionel Taminiaux a remporté la 1re étape du Tour du Guangxi, dernière course du WorldTour de la saison cycliste, mardi, en Chine. Le coureur de Lotto Dstny s'est imposé au sprint après 149,4 km de course à Fangchenggang. Il a devancé Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty) et le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).