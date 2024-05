Lipowitz et 3 coureurs d'Israel-Premier Tech, dont Woods, abandonnent avant la 6e étape

Révélation du Tour de Romandie, conclu à la troisième place du général, Lipowitz, 23 ans, avait poursuivi sur sa lancée au Giro. Il s'était montré très actif lors de l'ascension du sanctuaire d'Oropa, dimanche dernier. Le jeune Allemand avait conclu cette deuxième étape à la cinquième place, dans le premier groupe derrière le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), vainqueur en solitaire. Lipowitz occupait la 27e place du général, à 4:08 de Pogacar.

La formation Israel-Premier Tech enregistre trois abandons, les Canadiens Michael Woods et Riley Pickrell et l'Israélien Nadav Raisberg. Tous les trois ont chuté mercredi. Woods, 37 ans, présente des "légers symptômes de commotion cérébrale" et se retire de la course par précaution. Le Canadien avait remporté la 9e étape du Tour de France au Puy de Dôme l'an passé.