L'Irlandais Ryan le plus fort au Mont Cenis, l'Américain Riccitello toujours en jaune

Après un début de course très rapide, une quinzaine de coureurs se sont portés à l'avant de la course après un peu plus de vingt kilomètres, parmi lesquels le Belge Alec Segaert, l'Italien Davide Piganzoli et le Mexicain Isaac Del Toro, deuxième et troisième du classement général. Le regroupement s'est opéré avant le cap des quarante derniers kilomètres. Une nouvelle attaque de trois hommes a été reprise par le groupe du maillot jaune grâce à l'action essentielle des Belges Segaert, Craps et Lecerf.

Un groupe d'une vingtaine de coureurs s'est présenté au pied de la principale difficulté du jour, le col du Mont Cenis. La montée finale a provoqué de gros dégâts dans le groupe des favoris. Archie Ryan a pris les devants à neuf kilomètres du but, résistant jusqu'au bout pour s'imposer en solitaire au Mont Cenis devant le Mexicain Isaac Del Toro et l'Italien Giulio Pellizzari. Le Belge William Junior Lecerf s'est classé quatrième. Matthew Riccitello, neuvième à 25 secondes, a conservé son maillot jaune.