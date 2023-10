L'Italien Andrea Bagioli s'impose dans un sprint à quatre

Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) a remporté la 107e édition du Gran Piemonte (1.Pro), une classique italienne disputée entre Borgofranco d'Ivrea et Favria sur 152 km jeudi dans le Piémont en Italie.

Dans un sprint à quatre, l'Italien a devancé sur le fil le Suisse Marc Hirschi (UAE Emirates), 2e et l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar), 3e. Le Français Guillaume Martin (Cofidis) a pris la 4e place.

Un groupe de 14 coureurs a composé la première véritable échapée du jour avec notamment deux Belges, Dries Devenyns (Soudal-Quick Step), 40 ans, dont c'était la dernière course de sa carrière, et Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck).

La principale difficulté dont le pied était situé à 35 bornes de l'arrivée a disloqué le groupe dans l'Alpette (5km à 8,8%). Quatre hommes sont restés devant, avec une vingtaine de secondes d'avance au pied du Prascorsano (4,4 km à 3,5%), dans la foulée, à 20 km de l'arrivée: le Colombien Harold Tejada (Astana Qazaqstan), l'Equatorien Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), le Portugais Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) et l'Italien Davide Formolo (UAE Team Emirates). Le quatuor n'a pas résisté au peloton, que Wout van Aert (Jumbo-Visma) n'a pu suivre.

Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) et Marc Hirschi (UAE Emirates) ont attaqué à 15 km de l'arrivée, rejoint ensuite par Alex Aranburu (Movistar) et le Français Guillaume Martin (Cofidis). Le peloton, certes réduit à un peu moins de 30 coureurs, était cependant sur leurs talons, mais sans plus.