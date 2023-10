L'Italien Luca Mozzato a battu les pavés binchois, privant Edward Theuns d'une victoire

L'Italien Luca Mozatto (Arkea-Samsic) s'est imposé mardi au sprint devant Edward Theuns et Sören Kragh Andersen dans la 36e édition de Binche-Chimay-Binche (1.1/198,6km). Le Vénitien, habituel équipier dans sa formation française, a dompté les pavés de la Grand-Place de Binche où il a surpris les favoris. Arnaud De Lie a été ralenti par une chute dans le final et termine 6e.

Quatre coureurs étaient au commandement à 75 kilomètres de l'arrivée avec un avantage de plus de deux minutes: Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), le Sud-Africain Ryan Gibbons (UAE), l'Espagnol Unai Cuadrado Rui (Euskaltel-Euskadi) et le Néerlandais Nick Van der Lijk (Leopard TOGT). L'avantage du quatuor était de 1:30 au premier passage de la ligne d'arrivée (km 133,8). Gibbons et De Bondt ont été les deux derniers à tenir tête au peloton, avec encore 2:40 à 40 km du but.

Le regroupement, avec un peloton réduit, a été acté à 23 bornes de l'arrivée. Jasper Stuyven, champion d'Europe et de Belgique de gravel, a haussé le ton 5 kilomètres plus loin sur les pavés binchois, en vain. Le Danois Casper Pedersen et le Français Hugo Page ont relancé à leur tour avant d'être repris à cinq kilomètres de l'arrivée. Le final de la course a été perturbé par une chute dans le groupe de tête, ce qui a coûté sa place pour le sprint final à Arnaud De Lie (Lotto Dstny).