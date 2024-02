L'Italien Stefano Viezzi remporte le titre mondial chez les juniors

L'Italien Stefano Viezzi (17 ans) a remporté la course juniors garçons des championnats du monde de cyclocross, samedi. Sur le parcours boueux de Tabor en Tchéquie, il a devancé le Néerlandais Keije Solen et le Tch!que Krystof Bazant. Arthur van den Boer et Mats Vanden Eynde ont terminé 13e et 14e à deux minutes et demie du champion du monde.