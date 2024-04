L'ogre Van der Poel à domicile face à une série d'outsiders

Malgré une forme éblouissante et le soutien du public, Van der Poel n'aura cependant pas la tache facile le long des 253,6 km entre Maastricht et Valkenburg. Avec ses 33 côtes, l'Amstel reste une course particulière, et l'arrivée désormais située 1,8 km après le mythique Cauberg rend le final un peu plus imprévisible.

De plus, les adversaires prêts à mettre un terme à la série du champion du monde seront nombreux. INEOS Grenadiers alignera un double vainqueur, Michal Kwiatkowski, et un lauréat potentiel, Tom Pidcock. Même privé du tenant du titre Tadej Pogacar, UAE Team Emirates pourra compter sur un quatuor de choc, avec Brandon McNulty, Joao Almeida, Marc Hirschi et Juan Ayuso. Vainqueur de la Flèche brabançonne, Benoît Cosnefroy a intégré le groupe des outsiders, qui comprend aussi Michael Matthews, Mattias Skjelmose, Matej Mohoric et la révélation de la dernière campagne ardennaise, Ben Healy. Côté belge, Dylan Teuns est en bonne forme et Maxim Van Gils, septième l'an passé et troisième des Strade Bianche, a les qualités pour briller. Tiesj Benoot sera le leader de Visma-Lease a Bike avec Matteo Jorgenson.

La course fera un bref passage par la Belgique avec l'ascension de Gemmenich, peu après les Trois Bornes, où se rencontrent les frontières néerlandaise, belge et allemande.